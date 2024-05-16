С 16:00 снова применяются графики стабилизационных отключений – ДТЭК

С 16:00 16 мая по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"К сожалению, ситуация в энергосистеме остается тяжелой. С 16:00 по указанию Укрэнерго снова применяются графики стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Компания советует проверять графики в чат-ботах в Telegram:

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При этом в "ДТЭК Киевские электросети" подчеркнули, что стабилизационные отключения согласно лимитам потребления электроэнергии, которые доведены "Укрэнерго", будут действовать с 16:00 до 00:00.

"Ситуация в энергосистеме чрезвычайно сложная, наблюдается значительный дефицит электроэнергии. Поэтому, после 00:00 до 9:00, 17 мая возможно продолжение отключений", - пояснили в компании.

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Напомним:

В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах, заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.