Альфа-банк, ВТБ, Совкомбанк: прибыли 20 крупных российских банков обвалились

За первый квартал года 20 российских банков значительно ухудшили финансовые показатели - в отдельных случаях чистая прибыль сократилась в разы, в частности, в "Альфа-банке", "ВТБ" и "Совкомбанке".

Об этом пишет российский "Коммерсантъ".

Так, среди топ-50 крупнейших банков около 20 кредитных организаций показали снижение прибыли, в ряде случаев она упала в несколько раз.

В частности, в лидерах по снижению прибыли оказались "Почта-банк" (падение в 31,2 раза, до 190 млн руб.), банк "Зенит" (в 7,5 раза, до 174 млн руб.) и ХКФ-банк (в 5,5 раза, до 815 млн руб.). "Альфа-банк" снизил прибыль более чем в три раза, до 8,5 млрд руб., "ВТБ" и "Совкомбанк" - в 2,8 раза, до 35,2 млрд руб. и 11,4 млрд руб. соответственно.

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"В банках объясняют динамику разными причинами. Например, реализацией процентного риска из-за роста ставок, падением маржинального бизнеса вследствие санкций, а также консервативным подходом к резервированию и более высокими расходами по налогу на прибыль", - пишет издание.

Напомним:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) призывает банки быстрее выйти с российского рынка, опасаясь санкций со стороны США.

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Общее количество руководителей пяти банков Европейского Союза с крупнейшими операциями в России упало всего на 3% после вторжения, а прибыли выросли примерно втрое благодаря высоким процентным ставкам