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Украина будет жить с дефицитом электричества следующие два года - эксперт

Четверг, 16 мая 2024, 12:39 - Артур Крыжный

Даже если устранить определенные повреждения генерации, то следующие два года украинцы будут жить с дефицитом электроэнергии.

Такое мнение высказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время брифинга.

Так, он заявил, что в Украине имеется откровенный дефицит генерирующих мощностей. В то же время высоковольтные сети находятся в лучшем состоянии.

"К сожалению, проблемы с генерацией быстро решить не удастся. Даже если определенную часть тех повреждений, которые были нанесены, удастся в ближайшее время устранить и восстановить, то, в целом, мой личный прогноз, что мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года и это будет нормальным состоянием для украинской энергосистемы", — заявил он.

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Напомним:

В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

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