Из-за кризисного состояния депутаты поддержали создание нового Киевводоканала 

Киевский городской совет проголосовал за создание коммунального предприятия "Киевводоканал" и передачу ему системы водоснабжения Киева.

Решение поддержали 74 депутата, передает LIGA.net.

С 2003 года система водоснабжения в Киеве по договору на владение и пользование имуществом контролируется акционерной компанией "Киевводоканал", где столица владеет мажоритарной долей.

В уставный капитал нового предприятия собираются влить 1,5 млрд грн.

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Решение вернуть Киевводоканалу статус коммунального предприятия объясняется кризисным состоянием отрасли централизованного водоснабжения и водоотведения.

"Тенденция затруднительного положения отрасли присуща не только городу Киеву, а является аналогичной по всей стране, ведь тарифы на водоснабжение и водоотвод не повышаются. Другие территориальные общины эту проблему решают пользуясь из средств местных бюджетов путем предоставления постоянной прямой поддержки таким предприятиям. Однако эти предприятия - в отличие от ЧАО "АК "Киевводоканал" - являются коммунальными, что позволяет органам местного самоуправления направлять на них средства местных бюджетов", - говорится в пояснительной записке.

Несмотря на организационную сложность создания нового предприятия, киевские власти считают, что это решение является наиболее приемлемым для дальнейшего сохранения активов территориальной общины Киева и обеспечения устойчивого функционирования и развития водопроводно-канализационной отрасли города.

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На повестке дня заседания Киевсовета также стоит вопрос о докапитализации Киевтеплоэнерго на 2,5 млрд грн.

Деньги предназначены на поддержку операционной деятельности предприятия и поддержание его финансовой устойчивости.

Справочно:

ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал" на 25,46% принадлежит общине столицы, а на 67% - компании "Киевэнергохолдинг".

В 2006 году Киевсовет, кипрские Densec Limited и Zarova Limited создали Киевэнергохолдинг для координации работы компаний Киевэнерго, Киевгаз и Киевводоканал. Громада Киева внесла в ее уставный капитал 67% акций ОАО "Киевводоканал", 60%+1 акцию ОАО "Киевгаз" и 12,73% акций ОАО "Киевэнерго", а Zarova и Densec оплатили акции Киевэнергохолдинга денежными средствами. Сейчас акционерами Киевэнергохолдинга являются территориальная община Киева (61%), Artio Global Investors LTD (25%) и Densec Limited (14%).