Древесина для ВСУ: в Николаевской области материал для обороны покупают вдвое дороже, чем на "рынке"

На закупівлі деревини для ЗСУ могли вкрасти більше 10 мільйонів гривень. До цього можуть бути причетні військовослужбовці з Миколаївщини. Про це нам стало відомо в ході дослідження закупівель.

Пізніше це підтвердилось ухвалою Заводського районного суду Миколаєва від 22 квітня. Зокрема, військових службових осіб Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління командування сил логістики ЗСУ підозрюють у закупівлі деревини для потреб оборони за завищеними цінами.

Діяли ці особи в змові з окремими компаніями, з якими заключили прямі договори без прозорих конкурсів на суму 46 мільйонів гривень.

У період повномасштабного вторгнення з 2022 по 2024 роки Миколаївське КЕУ закупило дрова за ціною близько 3000 грн за один кубічний метр. В той час, коли ринкова ціна на третину дешевша, а у лісових господарств Миколаївської області ДП "Ліси України" - вполовину дешевше.

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Купували деревину протягом 2 років у чотирьох компаній: ТОВ "Прима Терра", ТОВ "Лайт грін", ПП "Сангрія люкс", ТОВ "Темний промінь".

Як пов’язані компанії, що постачають деревину для ЗСУ

ТОВ "Прима Терра". Засновницею з 2021 року виступає Марина Барсук. Компанія має майже півсотні видів діяльності - від вирощування зернових до торгівлі продуктами. Була зареєстрована в Миколаєві за адресою Мала Морська, будинок 108, офіс 709.

За цією ж адресою була зареєстрована і інша компанія, яка закуповувала деревину для ЗСУ - ТОВ "Темний промінь". А тут засновницею виступає Альона Гаманюк. ТОВка до тендеру займалась торгівлею у сфері легкої промисловості, тваринництва та була посередником товарів широкого асортименту. Постачання деревини, очевидно, не основний профіль обох компаній.

У ПП "Сангрія люкс", яка теж фігурує у розслідуванні серед півсотні КВЕДів мають основний вид діяльності - роздрібну торгівлю напоями в спеціалізованих магазинах.

Засновниця - Марина Голокоз. Разом з ТОВ "Темний промінь" компанії мають один номер телефону на двох і зараз перереєстровані на одну і ту ж особу - громадянку Узбекистану Рахматіллаєву Зулайхо.

І остання, яка фігурує у кримінальному провадженні - ТОВ "Лайт грін". Спектр діяльності компанії, теж як у попередній трьох, не пов'язаний із деревиною, а дуже широкий: від торгівлі тваринами до рослинництва. Заснував компанію рік тому Валерій Тхір.

Він має відношення ще до сімох підприємств. Крім того, минулого року його звинувачували в ухиленні від сплати податків, хоча потім він їх таки сплатив.

Опис компаній та біографія засновників не надто переконують довіряти їм закупку деревини на понад 46 мільйонів гривень для ЗСУ.

Миколаївське КЕУ не вперше закуповує у фіктивних фірм

Але чомусь це не підірвало довіру у замовника - Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління сил логістики ЗСУ. Його керівник з 2016 року - полковник Олександр Марцоха. За цей час в ЗМІ понад десяток разів згадували, як КЕУ закуповувало вугілля, ліжка за завищеними цінами, а фіктивні фірми робили ремонти казарм та штабних будівель в Миколаєві для ЗСУ.

І це вже під час повномасштабного вторгнення хтось навмисно потурає розкраданням бюджетних коштів, призначених для потреб ЗСУ.

Хочеться вірити, що після судових рішень можливих розкрадань за участі Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління сил логістики ЗСУ - стане менше, а винні службові особи понесуть справедливе покарання.

А поки, Заводський районний суд Миколаєва наклав арешт на майно усіх 4 компаній. До речі, вже у 2024 році три з чотирьох компаній змінюють назву, адресу, керівництво та засновників, що може свідчити про "замітання слідів" їх протиправної діяльності.

Та крім 4 компаній, які фігурують у розслідуванні ДБР - постачають деревину понад десяток ФОП, з якими теж укладені прямі договори без прозорих конкурсів. Всього ж разом із підозрюваними компаніями та ФОПами - КЕУ уклало 25 договорів щодо поставки деревини для ЗСУ на понад 100 мільйонів грн.

І якщо в перших чотирьох розкрадання можуть сягати 10 мільйонів грн, то при перевірці усіх договорів суми завищень на закупівлях для ЗСУ можуть бути в рази вищі.

Завищення в закупівлях дров можуть бути і в інших областях

Аналізуючи завищення на закупівлі деревини в Миколаївській області ми також помітили схожі схеми ще в трьох регіонах. Харківське, Дніпровське квартирно-експлуатаційні управління та КЕВ міста Луганськ теж закуповують дрова через сумнівні компанії.

Близько сотні ФОПів протягом 2023-2024 років з переважно харківською пропискою постачають дрова трьом регіонам на понад 800 мільйонів гривень. Хоча реально такі об’єми поставок можуть забезпечити лісгоспи, у яких ціни на деревину, як видно з прикладу Миколаєва, в декілька разів нижчі.

Наприклад, один із постачальників - колишній начальник служби ЕП ВКГ ВЧ Квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ Гідрович Михайло Павлович. Зараз він і його дружина поставляють на КЕВ Луганська та Харківське КЕУ дрова на 45 млн грн.

Важливо, щоб такі факти не залишалися непоміченими для правоохоронних органів. Адже поки хтось "пиляє" на деревині, ЗСУ недоотримують кошти для оборони.