Finnair возобновит полеты в Тарту, которые приостанавливали из-за глушения Россией сигнала GPS

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Финская авиакомпания Finnair возобновит полеты в эстонский город Тарту со 2 июня – их приостанавливали из-за глушения сигнала GPS, в котором обвиняли Россию.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Авиакомпания обновила методы захода на посадку, используемые в аэропорту Тарту, таким образом, чтобы некоторые из них можно было использовать без сигнала GPS. Эти обновленные методы базируются на радиосигналах, отправленных с наземных станций.

Такие типы наземных методов используются в авиации уже давно, и помехи GPS не влияют на их использование.

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"Обновленные методы сближения базируются на радиосигналах, отправляемых с наземных станций. Эти типы наземных методов используются в авиации в течение длительного времени и помехи GPS не влияют на их использование. Подобные традиционные методы захода на посадку все еще используются в некоторых аэропортах в качестве альтернативы методам захода на посадку на основе GPS", – отметили в компании.

Напомним:

В конце апреля финская авиакомпания Finnair приостановила на месяц полеты в эстонский город Тарту из-за глушения Россией сигнала GPS у своих границ.

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В авиакомпании добавляли, что препятствия GPS выросли с 2022 года, и пилоты Finnair сообщали о препятствиях, особенно вблизи Калининграда, Черного моря, Каспийского моря и Восточного Средиземноморья.

Finnair является единственной авиакомпанией, выполняющей международные рейсы в Тарту.