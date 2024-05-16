Доступность интернета и фундамент экономики: Федоров о телекоме в Украине до 2030 года

Министерство цифровой информации представило стратегию развития электронных коммуникаций в Украине до 2030 года.

Об этом в своем телеграмканале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Стратегия имеет два основных направления: доступность интернета и электронные коммуникации как фундамент экономики. По каждому направлению министерство вместе с партнерами сформировали стратегические цели и ожидаемые результаты:

- Восстановление. 100% восстановления мобильных и фиксированных сетей в регионах, пострадавших во время войны.

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- Фиксированный гигабитный интернет. 75% населения и 99% объектов социальной инфраструктуры используют фиксированный интернет.

- Мобильный интернет. 98% населения Украины имеет мобильный доступ к интернету. Средняя скорость передачи данных составляет не менее 90 Мбит/с.

- Сфера электронных коммуникаций сама является частью ВВП Украины. Для этого нам необходимо имплементировать законодательство на 100%, получить членство Украины в единой роуминговой зоне с ЕС.

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"Подписали меморандум о восстановлении и развитии электронных коммуникаций с регулятором сферы НКЭК и бизнесом - мобильными операторами Киевстар, Vodafone и интернет-провайдером Датагруп. Собираем фидбек по стратегии в течение двух недель. Она доступна на сайте Минцифры - присоединяйтесь к общественным обсуждениям. Після завершення обговорень стратегію передамо на затвердження Кабінету Міністрів України", - написав Федоров.

Нагадаємо:

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв'язку.