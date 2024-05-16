TikTok стал самым дорогим брендом в Китае: обогнал 4 крупнейших госбанка КНР

ТікТок стал самым дорогим брендом в Китае, обогнав Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и еще 3 крупнейших госбанка КНР.

Об этом говорится в ежегодном отчете Brand Finance China 500, пишет "Интерфакс-Украина".

Стоимость бренда соцсети TikTok/Douyin за год увеличилась на 28% (до 84,2 млрд долларов), тогда как ICBC - лишь на 3,3% (до 71,8 млрд долларов).

На третье место вышла генерирующая компания State Grid Corporation of China (+21%, до 71,15 млрд долларов), оттеснив на четвертую позицию China Construction Bank (+4,7%, до 60,4 млрд долларов). На пятой строчке остался Agricultural Bank Of China.

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На шестое место с восьмого поднялся Bank of China (+6,6%, до 50,5 млрд долларов). Седьмую позицию сохранил за собой бренд крепкого алкогольного напитка Moutai (+0,7%, до 50,1 млрд долларов).

Страховой бренд Ping An подешевел на 0,7% (до 44,4 млрд долларов), но при этом поднялся на восьмую строчку рейтинга с девятой. Стоимость телекоммуникационного бренда China Mobile увеличилась на 2% (до 44,2 млрд долларов), в результате чего он достиг девятого места против одиннадцатого год назад.

Мессенджер WeChat опустился на десятое место с шестого, поскольку его стоимость упала на 16,8% (до 41,8 млрд долларов).

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Напомним:

Платформа TikTok и ее китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США с целью заблокировать закон, подписанный Байденом, который обязывает продать соцсеть, которой пользуются 170 млн американцев, или запретить ее.

Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.

Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.

TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.

Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрещении платформы в магазинах приложений в США.

Экономическая правда