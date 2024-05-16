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70 миллионов евро для бизнеса: ЕБРР предоставит "ПроКредит Банку" гарантию для нового кредитования

Четверг, 16 мая 2024, 16:16 - Алексей Павлыш

ЕБРР подписал соглашение с украинским "ПроКредит Банком" о предоставлении механизма распределения рисков без покрытия - соглашение гарантирует покрытие до 50% рисков объемом 70 млн евро в кредитовании банком малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "ПроКредит Банка".

"Этот механизм позволит банку направить средства на поддержку критических отраслей экономики, среди которых сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт и фармацевтика. Это, в свою очередь, поможет украинским предприятиям продолжить работу, сохранить рабочие места и способствовать экономическому восстановлению страны после войны", - говорится в сообщении.

При этом до 15% займов будет направлено на поддержку долгосрочных инвестиций малого и среднего бизнеса в экологически чистые технологии, соответствующие стандартам ЕС.

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"Благодаря этому украинские предприятия повысят свою конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках, а также будут способствовать устойчивому развитию страны", - заявили в финучреждении.

АО "ПроКредит Банк" - дочерняя компания "ПроКредит Холдинг АГ" со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне (Германия), которой принадлежат 100% акций банка.

Экономическая правда

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