Свириденко отменяет указ о бронировании работников Glovo и Favbet

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко отменяет указ о бронировании работников Glovo, Favbet Tech и других.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса", - заявила она.

Свириденко отметила, что компании обратились с просьбой о бронировании в профильное Министерство цифровой трансформации.

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"Министерство цифровой трансформации признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дія.Сіті", - продолжила министр.

После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки. На основе решения Генштаба, списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа, принимается решение о бронировании работников.

"Мы понимаем, что бронирование специалистов - законное право бизнеса и возможность для страны в такое трудное время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в такое трудное время", - подытожила она.

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Напомним:

Министерство экономики забронировало военнообязанных работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech на период мобилизации. В Минэкономики подтвердили ЭП достоверность соответствующего указа.