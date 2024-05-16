Доход "Киевстара" упал на 14% из-за кибератаки в декабре прошлого года

Доход мобильного оператора "Киевстар" в январе-марте снизился на 14,1% до 7,1 млрд грн в связи с реализацией масштабной программы лояльности после кибератаки в конце 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба оператора, пишет "Интерфакс-Украина".

"Общий доход компании в первом квартале 2024 года уменьшился на 14,1% - до 7,1 млрд грн по сравнению с показателем первого квартала 2023 года из-за беспрецедентной кибератаки на сеть "Киевстар" в декабре 2023 года. Компания в знак благодарности абонентам за их лояльность отменила для всех пользователей мобильной и фиксированной связи одну месячную плату за тариф", - сообщила пресс-служба "Киевстар", уточнив, что основная сумма компенсаций по программе лояльности была выделена именно в первом квартале 2024 года.

Показатель EBITDA в первом квартале снизился на 26,3% - до 3,62 млрд грн.

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Общий операционный доход от предоставления услуг мобильной связи "Киевстара" в указанный период снизился на 14,9% - до 6,6 млрд грн, доход от услуг фиксированной связи снизился на 9,5% - до 419 млн грн. Доход от предоставления услуг передачи данных упал на 13,3% - до 3,87 млн грн.

Количество абонентов мобильной связи "Киевстар" в первом квартале 2024 года сократилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 23,9 млн, "Домашнего интернета" - на 1,1%, до 1,1 млн.

В то же время количество абонентов, использующих мобильный интернет, выросло на 2,1% - до 17,7 млн, а объем использования данных - увеличился на 3,8% до 9,9 Г/байт на абонента.

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Справка. EBITDA - это показатель прибыльности до вычета процентов, налогов, амортизации.

Напомним:

После сбоя рано утром 12 декабря 2023 года, вызванного масштабной кибератакой, "Киевстар" начал восстанавливать услуги голосовой связи вечером 13 декабря, через сутки в отдельных регионах снова заработал мобильный интернет, а о его полном восстановлении в целом по стране компания сообщила вечером 15 декабря.

Утром 18 декабря 2023 года "Киевстар" сообщил о восстановлении услуги смс, а через сутки - мобильного интернета в метрополитене Киева и Харькова.

Мобильный оператор "Киевстар" 21 декабря 2023 года объявил, что полностью восстановил все сервисы, которые пострадали из-за хакерской атаки.