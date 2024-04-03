Европейские операторы будут компенсировать "Укрэнерго" расходы на транзит электроэнергии

С 1 июля "Укрэнерго" сможет получать компенсацию расходов, которые возникают при транзите электроэнергии из других стран по украинским магистральным сетям от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Ранее такие расходы "Укрэнерго" покрывались украинскими участниками рынка электроэнергии, которые оспаривали это обязательство в судах. Теперь они будут избавлены от этой финансовой нагрузки, пояснили в госкомпании.

"Для получения компенсаций по европейским правилам "Укрэнерго" присоединилось к ИТС-механизму - это многосторонний договор между операторами энергосистем ENTSO-E, которым закреплен принцип компенсации расходов при транзите электроэнергии межгосударственными интерконнекторами в европейской энергосистеме.

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Возможность стать стороной этого договора "Укрэнерго" получило после приобретения полноправного членства с ENTSO-E", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем компенсации напрямую зависит от годовых объемов межгосударственных перетоков электроэнергии в магистральной сети. Чем больше будет объем транзитной электроэнергии, тем больше будет объем компенсации за инфраструктурные расходы и технологические потери в сети, которые возникли во время ее передачи.

"Полученные средства "Укрэнерго" сможет направить на развитие энергетической инфраструктуры. Компания также будет платить свою долю за транзит украинского электричества сетями стран-соседей", - добавили в компании.

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"Присоединение украинского оператора к ИТС-механизму - еще один шаг к интеграции украинского и европейского рынков электроэнергии. Все украинские экспортеры и импортеры электроэнергии будут работать по европейским правилам в равных условиях, а "Укрэнерго" будет получать компенсацию инфраструктурных расходов по принципу, которым пользуются все наши европейские коллеги.

Переход на единые правила работы с Европой положительно повлияет на развитие межгосударственной торговли электроэнергией, и убирает повод для судебных споров между "Укрэнерго" и участниками рынка. "Укрэнерго" также получило еще один источник поступления средств для развития межгосударственных сетей", - заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Экономическая правда