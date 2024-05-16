Французская Danone выведет российскую "дочку" из бенефициаров Кременчугского молокозавода

reuters

Кабинет министров согласовал соглашение, по которому международная группа компаний Danone выведет российскую "дочку" из состава бенефициаров Кременчугского молокозавода.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 14 мая.

Отмечается, что речь идет о 1 304 125 000 простых именных акций, составляющих 100% уставного капитала "Кременчугского завода".

На конец первого квартала 2024 года основным акционером ЧАО "Галактон" было АО "Данон Россия" (РФ) - 94,6%, в то время как остальные 5,4% принадлежали ЧАО "Кременчугский гормолокозавод".

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Согласно распоряжению, правительство согласовало отчуждение права участия "Галактон" в пользу другого члена группы Danone - ООО "Данон Днепр".

После начала полномасштабного вторжения РФ, 28 февраля 2022 года, Кабмин принял постановление "Некоторые вопросы нотариата в условиях военного времени", где предусмотрел подобную процедуру.

Напомним:

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В феврале Financial Times сообщила, что российскую часть бизнеса Danone, которая была захвачена в 2023 году по приказу Путина, планируют продать бизнесмену, связанному с властью в Чечне, который приближен к Кремлю.

Сообщалось, что французская компания Danone собирается продать Life & Nutrition российской молочной компании "Вамин Татарстан", принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову.

Мингазов был назначен в совет директоров Life & Nutrition этим летом вскоре после того, как Кремль передал контроль над бизнесом Якубу Закриеву, 33-летнему племяннику Кадырова, в ответ на западные санкции.

Экономическая правда