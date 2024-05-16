Энергогигант США готовится к выходу из проектов в Северном море после 55 лет работы

Американская компания Chevron заявила, что намерена начать продажу своих нефтегазовых активов в Северном море Великобритании.

Об этом пишет агентство Reuters.

Решение Chevron будет означать выход американского энергетического гиганта из стареющего бассейна залежей после более чем 55 лет работы в этом регионе.

Запланированная продажа происходит в то время, когда Chevron готовится к приобретению компании-конкурента Hess за 53 миллиарда долларов, что, как ранее сообщалось, будет включать продажу активов по всему миру на сумму от 10 до 15 миллиардов долларов.

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"Этот выход станет последним шагом в постоянном отступлении ведущих нефтегазовых компаний из приходящего в упадок британского бассейна, который стал пионером глубоководной добычи в 1970-х годах, поскольку они сосредотачиваются на новых активах по всему миру", — пишет агентство.

Активы Chevron включают 19,4% долю в нефтяном месторождении Clair на западе Шотландских островов, эксплуатируемом BP.

BP заявила, что рассматривает возможность третьего этапа разработки месторождения, известного как Clair South, которое является одним из крупнейших неразработанных месторождений в Северном море.

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Добыча нефти и газа в Великобритании упала с пикового уровня около 4,5 млн баррелей нефти в день в конце 1990-х годов до около 1,2 млн баррелей в 2023 году.

Напомним:

Крупнейшая интегрированная энергетическая компания США Chevron ведет переговоры о заключении контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Европу сроком до 15 лет.