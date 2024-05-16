В четырех пунктах пропуска на границе с Польшей образовались очереди

фото: гпсу

В пунктах пропуска на границе с Польшей "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская" и "Устилуг" образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов, наименьший пассажиропоток наблюдается в "Смольнице", "Грушеве" и "Угринове".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ГПСУ отметили, что в последние дни наблюдается динамика движения людей и транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей. Пропускные операции показывают постепенное увеличение количества лиц, направляющихся в сторону Польши.

"За последние сутки государственную границу в направлении выезда пересекло 25 тыс человек, что на несколько тысяч превышает количество пропущенных в Украину. В связи с оживлением движения перед пунктами пропуска образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Такая тенденция сохраняется ежегодно после окончания Пасхальных праздников и частично связана с началом отпускного периода", – рассказали в ГПСУ.

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Пограничники напомнили, что на украинско-польской границе в пределах Львовской и Волынской областей круглосуточно функционируют восемь пунктов пропуска для автомобильного сообщения.

Экономическая правда