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Кудрицкий прогнозирует улучшение ситуации в энергосистеме на следующей неделе

Четверг, 16 мая 2024, 16:44 - Экономическая правда

Ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на следующей неделе. 

Об этом в эфире марафона "Единые новости" сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. 

Однако, по его словам, полностью избежать отключений не удастся ни летом, в период жары и включения кондиционеров, ни осенью, когда украинцы снова будут включать обогреватели. 

"Текущие ограничения энергопотребления вводятся для всех потребителей и равномерно распределяются между всеми областями. А для восстановления и перестройки поврежденной российскими обстрелами энергосистемы понадобится длительное время", - заявил Владимир Кудрицкий.

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Напомним:

С 16:00 16 мая по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.

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энергетика Укрэнерго
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