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АРМА продало минеральных удобрений за 32 миллиона 

Четверг, 16 мая 2024, 15:15 - Экономическая правда

Агентство по розыску и менеджменту активов обеспечило поступление в госбюджет почти 47,5 млн гривен от реализации карбамидно-аммиачной смеси. 

Об этом сообщает пресс-служба агентства. 

В АРМА отметили, особенностью при реализации этого лота был вопрос его правильного хранения и своевременной реализации, поскольку он имеет специфику хранения и определенный срок годности (быстро портится). В то же время АРМА и СБУ обеспечили необходимые условия для транспортировки и хранения.

Кроме того, важно было реализовать карбамидно-аммиачную смесь до начала посевного сезона в Украине. Так, 12 апреля конкурсная комиссия АРМА объявила о начале реализации минеральных удобрений (карбамидно-аммиачная смесь). Однако, 22 апреля Нацагентство остановило торги на "Прозорро.Продажи" для подтверждения соблюдения всех условий проведения конкурса и актуальности ценового предложения. 

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По инициативе АРМА был проведен химический анализ этих минеральных удобрений, который подтвердил, что образцы жидкого удобрения соответствуют стандартам качества и ценовому предложению. После проверки всех данных о соответствии лота цене и качеству, он был реализован за 32 млн гривен.

Кроме того, благодаря законодательным изменениям, АРМА обеспечило уплату в госбюджет 15,4 млн грн. таможенных платежей от реализации арестованного имущества.

Общая сумма поступлений в бюджет от реализации этого лота составила 47,5 млн грн.

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Сейчас завершается независимая оценка следующего актива - карбамид гранулированный, общим весом 2,9 тонн, который в ближайшее время будет выставлен к реализации на "Прозорро.Продажи".

Напомним:

Работники Государственного бюро расследований по решению суда передали в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 млн гривен со счетов компаний россиян.

АРМА удобрения
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Экономическая правда
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