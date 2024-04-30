Весной спрос на генераторы среди украинцев увеличился в 9 раз

В середине марта украинцы снова начали активно покупать товары, помогающие пережить блэкауты: генераторы, зарядные станции и павербанки. В частности, спрос на генераторы вырос в 9 раз.

Об этом сообщает пресс-служба сети магазинов "АЛЛО".

Так, по сравнению периодов 19 февраля - 17 марта и 18 марта - 14 апреля 2024 года в магазинах АЛЛО спрос вырос на:

генераторы - в 9 раз;

зарядные станции - в 5 раз;

павербанки - в 2 раза.

Лидерами среди заказов являются павербанки большой емкости - на 60 000 мА-ч. С марта 2024 года спрос на них вырос втрое. Спрос на павербанки меньшей емкости также увеличился: 40 000-20 000 мА-ч - вдвое, 10 000 мА-ч - в 1,5 раза.

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Генераторы и зарядные станции больше всего покупали в Харькове, а павербанки - в Тернополе, Павлограде (Днепропетровская область) и Золотоноше (Черкасская область).

Средняя стоимость генераторов составляла 42 тысячи гривен, зарядных станций - 35 тысяч гривен. Стоимость павербанков, которые покупали весной, составляла от 699 до 2 199 гривен - в зависимости от емкости.

Напомним:

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Летом потребление электроэнергии в Украине возможно вырастет на 20-30%, но оно будет покрываться производством электричества из возобновляемых источников, в частности солнечных электростанций.

Летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии.