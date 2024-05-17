Цены на серебро впервые за 11 лет превысили 30 долларов за унцию

Цена серебра в пятницу, 17 мая, превысила 30 долларов за унцию впервые за более чем десятилетие на фоне высокого спроса.

Об этом пишет Bloomberg.

Драгоценный металл подорожал на 4,2% до 30,81 долл за унцию, что является самым высоким дневным уровнем с февраля 2013 года.

Серебро выросло на фоне растущего интереса инвесторов, все более благоприятного макроэкономического фона, а также прогнозируемого дефицита на рынке.

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В этом году серебро взлетело более чем на четверть, опередив золото и сделав его одним из самых эффективных основных сырьевых товаров года. Тем не менее, по сравнению с золотом, серебро все еще дешевое, пишет агентство.

"Эти два драгоценных металла движутся в значительной степени в тандеме, поскольку оба предлагают схожие свойства макро- и валютного хеджирования. На фоне рекордных объемов покупки золота центральными банками, розничного интереса в Китае и возрождения ставок на снижение процентных ставок в США серебро также не осталось в стороне от этой тенденции", - добавляет Bloomberg.

Серебро имеет двойственный характер, его ценят и как финансовый актив, и как промышленное сырье, в том числе в технологиях чистой энергетики.

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По данным Института серебра, этот металл является ключевым элементом солнечных панелей, и, учитывая стремительный рост в этой отрасли, ожидается, что в этом году его использование достигнет рекордного уровня. На этом фоне рынок четвертый год подряд испытывает дефицит, причем нынешний дефицит является вторым крупнейшим за всю историю наблюдений.

Экономическая правда