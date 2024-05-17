Федоров объяснил, почему ІТ-специалисты должны быть забронированы

Специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет нашей страны.

Об этом сообщил министр Михаил Федоров в своем телеграмканале.

По его данным, в Украине 700 тысяч забронированных людей, из которых 4 тысячи - из ІТ-компаний.

"Доля ІТ в ВВП страны почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд гривен налогов. Это на 3,1 млрд гривен больше, чем в 2022 году. Один ИТ-специалист, который работает, создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике", - рассказал министр, добавив, что в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, из них забронировано только 1,5%.

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Он также сказал, что компании, которые Минцифра подает на бронирование, согласно постановлению Кабмина, получили статус критически важных для экономики, потому что соответствуют минимум трем из критериев:

- средняя зарплата на предприятии не меньше, чем средняя зарплата по региону за IV квартал 2021 года;

- отсутствие задолженности по ЕСВ;

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- более 1,5 млн евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;

- более 32 млн евро поступлений за последний год, не учитывая кредиты и займы;

- статус резидента Дія.City;

- важность для национальной экономики - так называемый отраслевой критерий. Для ІТ-компаний это: принадлежность к IT-индустрии + размер средней зарплаты работников за последний квартал - не менее, чем эквивалент €1200 по курсу НБУ + среднеучетное количество работников за последний квартал - не менее 9 человек.

"По приказу подано к бронированию всего 54 IT-специалиста. Это не курьеры или игорка, это специалисты топ-уровня: архитекторы, разработчики, девопсы. Именно инженеры - основа Дія.City и именно инженеры - наш стратегический ресурс", - сообщил Федоров, указав, о каких компаниях и количестве забронированных идет речь.

ООО "КОРТ" - 6 человек

ООО "Виза Украина" - 15 человек

ООО "Гловоапп Украина" - 11 человек

Дочернее предприятие "ССМ" - 6 человек

ООО "Агри Чейн" - 1 человек

ООО "ФАВБЕТ ТЕК" - 15 человек

Напомним:

16 мая первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании работников Glovo, Favbet Tech и других, учитывая общественный резонанс.