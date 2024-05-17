Президент НААН Гадзало о коррупции в академии:  "Могут называть любые цифры"

Президент Национальной академии аграрных наук Ярослав Гадзало отрицает, что руководство Академии получает средства за передачу земли под контроль другим лицам.

Об этом он заявил в ответ на расследование ЭП "Депутаты с "академиками" годами зарабатывали на государственной земле десятки миллионов долларов".

"Те, кто стремится забрать, присвоить или продать землю академии и уничтожить аграрную науку в одной из крупнейших аграрных государств в Европе, могут называть какие угодно цифры. Конечно что это неправда. Проблемные предприятия, где есть давление и есть влияние со стороны, не в полной мере задействованы в научной сфере. Президиум академии по распоряжениям правительства передает их Фонду госимущества. И таких предприятий за последние годы передано уже много", - заявил Гадзало.

Кроме того, он отрицает давление со стороны экс-главы временной следственной комиссии по вопросам НААН в Верховной Раде, нардепа Анатолия Гунько.

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По словам Гадзало, когда руководителям, которые отвечают за работу экспериментальной сети, становится известно о фактах вмешательства посторонних лиц в деятельность госпредприятий, об этом сообщают правоохранителям. "Такие факты, к сожалению, не единичны", - добавляет он

Зато руководитель НААН отказался отвечать на вопрос относительно уголовного дела о ГП "ДГ Таврия" (НААН), в рамках которого, по данным следствия, Гадзало требовал взятку в 4 млн грн за продолжение обработки земель ГП частным предприятием СООО "Батькивщина". Эта сумма в 2020 году была переведена на частную агрофирму "Научная", где не один год работает жена Ярослава Гадзало Галина.

Гадзало считает это дело сфабрикованным и отмечает, что не является подозреваемым по этому делу, которое на сегодня является закрытым.

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Читайте больше в материале: "Депутаты с "академиками" годами зарабатывали на государственной земле десятки миллионов долларов. Расследование ЭП".

Напоминаем:

В июле 2023 года СБУ пришла с обысками к действующему президенту академии Ярославу Гадзалу.

Причиной было производство о возможной передаче 150 тыс га земель академии в обработку частным лицам. Это - треть зембанка НААН на тот момент. По оценке СБУ, такие схемы могли приносить ее участникам до 20 млн долл прибыли в год.