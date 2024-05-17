Пятая часть земель НААН оказалась в оккупации

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На начало 2023 года почти 100 тыс га земель Национальной академии наук находилось под российской оккупацией.

Об этом говорится в расследовании ЭП.

Земельный банк НААН на 1 января 2023 года составлял 477 тыс га. На тот момент в оккупации находилось 97 тыс га земли академии, то есть пятая часть всего земельного банка.

В прошлом году правительство начало активную передачу госпредприятий НААН в Фонд госимущества, и сейчас уже передано 80 предприятий и 11 научных учреждений, которые имеют в пользовании 210 тыс га.

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Так как в основном в ФГИ передавали проблемные предприятия (с судебными спорами, долгами) и такие, которые находятся под российской оккупацией, на сегодня количество оккупированных активов академии уменьшилось. На 1 мая этого года в оккупации находятся 10 учреждений с зембанком 40,8 тыс га (15% зембанка).

Читайте больше в материале: "Депутаты с "академиками" годами зарабатывали на государственной земле десятки миллионов долларов. Расследование ЭП".

Напоминаем:

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В государственной собственности остается около 800 тыс гектаров земли - больше всего земли у Фонда государственного имущества.