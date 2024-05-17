BlackRock ведет переговоры с правительствами разных стран об инвестициях в ИИ

Мировой инвестгигант BlackRock ведет переговоры с правительствами разных стран о способах финансирования критически важных инвестиций для поддержки искусственного интеллекта, включая увеличение энергоснабжения.

Об этом заявил в пятницу генеральный директор инвестфонда Ларри Финк, пишет Reuters.

"Центры обработки данных с искусственным интеллектом потребуют больше энергии, чем мы могли себе представить. Мы в G7 не имеем достаточной мощности", - признал Финк.

"Я думаю, что это создаст настоящий конкурентный вызов для стран", - добавил он.

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Финк считает, что центры обработки данных, скорее всего, будут строиться там, где энергоснабжение дешевле, что повысит потребность в государственных субсидиях в тех регионах, где затраты на энергию не являются конкурентоспособными.

Инвестиции в строительство центров обработки данных и заводов по производству микросхем, поддерживающих технологии ИИ и обеспечивающих их энергоснабжение, которые BlackRock оценивает "в триллионы долларов", требуют участия частных инвесторов, добавил Финк.

Во вторник Япония заявила, что предполагает рост производства электроэнергии на 35-50% к 2050 году из-за растущего спроса со стороны полупроводниковых заводов и центров обработки данных, поддерживающих ИИ.

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"Мы ведем переговоры со многими правительствами о том, как мы можем привлечь частный капитал", - заявили в BlackRock, добавив, что страны G7 не могут взять на себя все эти расходы, учитывая риск "фискального кризиса".

Экономическая правда