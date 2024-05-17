Молдова стремится стать стратегическим партнером в восстановлении Украины – Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна готова стать стратегическим хабом в процессе будущего восстановления Украины.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после их переговоров в Берлине, сообщает Укринформ.

По словам Санду, Молдова готова быть стратегическим хабом при подготовке к будущему восстановлению Украины. "Мы развиваем нашу инфраструктуру - мосты, дороги, железную дорогу - для упрощения транзита украинских товаров и одновременно для усиления наших собственных связей с ЕС", - сказала лидер Молдовы.

Она также добавила, что Молдова вскоре планирует подписать соглашение с ЕС в области безопасности. Молдова, по словам ее лидера, уже длительное время работает с ЕС в том, что касается вопросов безопасности и обороны.

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Кроме того, Санду с начала войны в Украине был предпринят ряд шагов, направленных на экономическую интеграцию Приднестровья в рынок ЕС. Так, почти 80% экспорта из приднестровского региона идет сейчас в ЕС, что очень отличается от того, что было 10 лет и является настоящим "поворотом".

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Пункт пропуска "Рени", расположенный на границе с Молдовой, готов к началу взаимного таможенного и пограничного контроля.

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