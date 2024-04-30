США рассматривают запрет на импорт российского урана – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос о запрещении импорта обогащенного российского урана. Россия обеспечивает около 25% уранового топлива для реакторов США.

Об этом пишет Bloomberg.

Чиновники Совета национальной безопасности Белого дома, Министерства энергетики и других органов администрации США ведут переговоры об ограничении импорта российского урана, включая запрет. Однако пока никаких решений по этому вопросу не было принято.

Администрация и атомная промышленность все еще предпочитают, чтобы вопросом занимался Конгресс, потому что отменить закон труднее, чем отменить действия, совершенные с использованием исполнительной власти, говорят источники.

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"Мы продолжаем призывать Конгресс сделать этот шаг, который обеспечит промышленности, союзникам и партнерам уверенность в том, что США приняли четкое решение создать безопасную цепочку поставок ядерного топлива, независимую от враждебного влияния, на десятилетие вперед", – говорится в заявлении Совета национальной безопасности.

Согласно данным Департамента энергетики, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского флота из более чем 90 коммерческих реакторов, что делает его первым иностранным поставщиком.

Эти продажи приносят России примерно 1 миллиард долларов в год, и Белый дом заявил, что зависимость от российских источников урана "создает риск для экономики США". В то же время замена этого запаса может быть проблемой и может увеличить стоимость обогащенного урана на целых 20%, пишет Bloomberg.

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Напомним:

Украина работает над наращиванием производства урана, что станет шагом на пути вытеснения России с мировых рынков в этой области.