TikTok начал тестировать загрузку 60-минутных видео
TikTok разрешил ограниченной группе пользователей на некоторых рынках загружать видео продолжительностью до 60 минут. Компания заявила, что не планирует в ближайшее время сделать функцию широкодоступной.
Об этом пишет TechCrunch.
"Эта функция знаменует собой отход от первоначального формата TikTok. На момент запуска приложение позволяло пользователям загружать 15-секундные видео, но за последние несколько лет TikTok увеличил этот лимит. Хотя компания получила популярность благодаря коротким видео, она постепенно переходит на более длинный контент, чтобы конкурировать с YouTube", - пишет издание.
Цель увеличения лимита времени - дать авторам возможность экспериментировать с новыми или расширенными типами контента с большей гибкостью, говорят в компании.
Увеличение временного лимита может также позволить размещать на TikTok новый тип контента - полные эпизоды телешоу, добавляет TechCrunch.
Например, в 2023 году сервис Peacock разместил в TikTok первый выпуск сериала Killing It, разбив его на пять частей. Теперь стримингам не придется прерывать эпизоды.
Напомним:
Платформа TikTok и ее китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США с целью заблокировать закон, подписанный Байденом, который обязывает продать соцсеть, которой пользуются 170 млн американцев, или запретить ее.
Сенат США принял законопроект, который среди прочего предусматривает запрет TikTok в стране, если китайская ByteDance не продаст социальную сеть.
Президент США Джо Байден подписал закон, который запретит TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.
TikTok и китайская компания ByteDance в этом году потратили 7 миллионов долларов, чтобы попытаться остановить правительство США от запрета социальной сети в стране.
Сообщалось, что владелец TikTok, компания ByteDance, скорее закроет свое приложение, чем продаст его, если компания исчерпает все законные возможности для борьбы с законодательством о запрещении платформы в магазинах приложений в США.
Экономическая правда