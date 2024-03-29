Влітку українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями електроенергії – експерт

Влітку українці, ймовірно, зіштовхнуться з відключеннями та обмеженнями споживання електроенергії.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу Media Center Ukraine.

"На жаль, в нас і зараз є відключення, і я передбачаю, що нам треба готуватися. Українцям треба відновити знання, де павербанки, що із зарядом і бути готовими до того, що певні обмеження будуть", – наголосив він.

Ймовірно, відключення можуть відбуватися в другій половині липня і в серпні, на які припадає літній пік споживання електроенергії.

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"Зараз нам пощастило, що ми у весняному нижньому піку споживання. І одночасно та гідроенергетика, яка може працювати на повну потужність, – багато води, все доволі комфортно. Влітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде в другій половині липня – в серпні", – пояснив Олександр Харченко.

Нагадаємо:

Через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії на Криворіжжі. Через збільшення споживання на Харківщині графіками знеструмлено 200 тисяч споживачів.

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Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.

Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях, у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.