В Украине увеличатся штрафы для уклонистов: что предусматривает новый закон

18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации №10449. Все граждане, состоящие на воинском учете, в течение 60 дней должны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.

Кроме этого, 17 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит новые штрафы за уклонение от мобилизации.

ЭП рассказывает подробнее, какие штрафы и санкции предусмотрены для тех, кто уклоняется от мобилизации.

Штрафы за нарушение правил воинского учета

Нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами правил воинского учета (статья 210 КУоАП) наказывается штрафом. Размер штрафа отличается во время мирного времени и особого периода (собственно, во время военного положения).

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Поэтому размеры штрафов установили следующие:

в мирное время - от 3 400 до 5 100 грн (200-300 необлагаемых минимумов);

(200-300 необлагаемых минимумов); повторно в течение года - от 5 100 до 8 500 грн (300-500 необлагаемых минимумов);

(300-500 необлагаемых минимумов); в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен (1 тыс-1,5 тыс необлагаемых минимумов.

Для сравнения, ранее нарушение призывником правил учета каралось штрафом в размере 510-850 грн, а за повторное нарушение - 510-1700 грн.

Штрафы за нарушение законодательства об обороне и мобилизации

В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1 КУоАП) планируется установить следующие штрафы:

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в мирное время - от 5 100 до 8 500 гривен для граждан, от 17 000 до 25 500 гривен - для должностных и юридических лиц;

для граждан, от 17 000 до 25 500 гривен - для должностных и юридических лиц; повторно в течение года - от 8 500 до 11 900 гривен для граждан, от 25 500 до 34 000 гривен - для должностных и юридических лиц;

для граждан, от 25 500 до 34 000 гривен - для должностных и юридических лиц; в особый период - от 17 000 до 25 500 гривен для граждан, от 34 000 до 51 000 гривен - для на должностных и юридических лиц.

Для сравнения, ранее за это нарушение наказывали штрафом от 1 700 до 3 400 тыс грн для граждан в мирное время (от 3,4 тыс до 5,1 тыс грн для должностных и юрлиц), за повторное нарушение - от 3 400 грн до 5 100 грн (5,1 тыс-8,5 тыс грн для других категорий).

Штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

В то же время ТЦК могут не составлять протоколы за нарушение правил воинского учета и мобилизации по указанным статьям в случае неявки должным образом уведомленного лица и при наличии у ТЦК документов, подтверждающих получение вызова.

Что будет, если военнообязанный не придет в ТЦК

В повестке обязательно должны быть указаны цель вызова, место, день и время, когда военнообязанный должен прийти в ТЦК.

В ТЦК можно не прийти только по нескольким уважительным причинам (смерть близкого родственника, болезнь, стихийное бедствие, условия войны, к примеру, ракетный обстрел). Однако эту причину потом нужно будет подтвердить документально.

Если военнообязанный не пришел в ТЦК, руководитель ТЦК обращается в полицию с просьбой доставить человека туда или в течение 5 дней направляет рекомендательное письмо с просьбой прийти самостоятельно.

Далее, если в течение 10 дней после вручения требования военнообязанный не пришел, тогда ТЦК в течение 30 дней обращается в суд с просьбой ограничить призывника в праве управлять транспортным средством.

Однако суд не может принять решение, если вождение является источником дохода для человека, если человек имеет инвалидность I или II группы или имеет ребенка с такой инвалидностью. Ограничения накладываются до момента прибытия в ТЦК. Апелляцию можно подать в течение 15 дней со дня вынесения решения.

ЭП также подробно рассказывала о мобилизации транспортных средств, и в каких случаях авто не могут изъять.

Тем не менее, ТЦК еще должен доказать суду, что призывнику действительно вручили повестку и он не пришел, а Нацполиция не смогла доставить его в ТЦК.

Важно. Закон о введении новых штрафов за уклонение от мобилизации вступит в силу на следующий день, после его публикации в издании "Голос Украины".

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Экономическая правда