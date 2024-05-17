Новости 17 мая: задержание Кропачева, ситуация с отключением света

О Кропачеве. Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальная полиция задержали фактического владельца ООО "Краснолиманское", входящего в группу компаний ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева.

Об отключении света. Энергетики объяснили, что в графиках ограничения энергоснабжения существует три зоны, которые описывают, когда будет свет. В частности, при светло-серой зоне поставки электричества не гарантируются и зависят от имеющихся объемов генерации.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" в субботу 18 мая с 19:00 до 24:00 будет применять графики ограничения мощности только для промышленных потребителей.

О е-кабинете для военнообязанных. Электронный кабинет, в котором мужчины призывного возраста смогут обновить данные, должен заработать с 18 мая – дня вступления в силу закона о совершенствовании мобилизации.

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Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

О ТЭС. Кабинет Министров Украины выделил 1,5 млрд грн для восстановления Змиевской теплоэлектростанции в Харьковской области и Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области.

Об игорном бизнесе. Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up (ООО "Укр Гейм Технолоджи") и Vbet (ООО "Вбет Украина") в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований.

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Эксклюзив ЭП

Депутаты с "академиками" годами зарабатывали на государственной земле десятки миллионов долларов. Расследование ЭП

Кто контролирует и использует "в темную" сотни тысяч гектаров государственной земли, которой якобы пользуется Нацакадемия аграрных наук, и как ее выводят в частную собственность. (укр)