Кабмин выполнил решение СНБО по ограничению азартных игр

Кабмин по указанию СНБО принял решение о дополнительном государственном регулировании азартных игр, в частности о запрете использовать в рекламе азартных игр военную символику.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук на своей странице в Telegram.

"Принято решение, во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20.04.2024 „О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", введенного в действие Указом Президента Украины от 20.04.2024 N 234, до вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей", - говорится в сообщении.

20 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает, в частности, запрет азартных игр для военных.

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Напомним:

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили 9 незаконных игорных заведений, находящихся в нежилых помещениях Соломенского, Голосеевского, Дарницкого и других районах Киева.

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