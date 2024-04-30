Страны G7 договорились закрыть свои угольные электростанции не позднее 2035 года

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Министры энергетики ведущих стран G7 договорились о закрытии угольных электростанций не позднее 2035 года. Это является значительным шагом на пути к отказу от ископаемого топлива.

Об этом пишет агентство Reuters.

Во вторник министры опубликуют итоговое коммюнике, в котором подробно изложат обязательства G7 по декарбонизации своих экономик.

Министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин сказал, что министры также обдумывают потенциальные ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, которые Европейская комиссия должна предложить в краткосрочной перспективе.

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"Вопрос находится на технической и политической повестке дня (G7). Мы работаем над этим, я не могу сказать больше... если будет окончательное решение, я об этом сообщу", - сказал министр на брифинге с журналистами.

В прошлом году G7 пообещала сделать приоритетными конкретные шаги для постепенного отказа от угольной энергетики, не указав при этом определенного срока.

Экономическая правда.

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