Кабмин уволил трех заместителей Кубракова
Кабинет министров на заседании 17 мая уволил трех заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры - Александру Азархину, Юрия Васькова и Анну Юрченко.
Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
Перед этим сообщалось, что Азархина написала заявление об увольнении.
Напомним:
9 мая Верховная Рада приняла решение об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Сообщалось, что Кубраков не обсуждал постановление о своем увольнении с руководством фракции "Слуга народа" и главой правительства Денисом Шмыгалем. Он не был приглашен на заседание фракции и профильного комитета.
Правительство возложило исполнение обязанностей министра агрополитики на Тараса Высоцкого, кресло министра инфраструктуры временно займет Василий Шкураков.
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Экономическая правда