Кабмин уволил трех заместителей Кубракова

Кабинет министров на заседании 17 мая уволил трех заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры - Александру Азархину, Юрия Васькова и Анну Юрченко.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Перед этим сообщалось, что Азархина написала заявление об увольнении.

Напомним:

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9 мая Верховная Рада приняла решение об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Сообщалось, что Кубраков не обсуждал постановление о своем увольнении с руководством фракции "Слуга народа" и главой правительства Денисом Шмыгалем. Он не был приглашен на заседание фракции и профильного комитета.

Правительство возложило исполнение обязанностей министра агрополитики на Тараса Высоцкого, кресло министра инфраструктуры временно займет Василий Шкураков.

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Экономическая правда