Зеленский разрешил Таможне возобновить проверки бизнеса

Президент Владимир Зеленский 14 мая подписал закон, которым восстановлены полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

Соответствующий закон №3613-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс и другие законы относительно особенностей осуществления таможенного контроля и таможенного оформления отдельных категорий товаров" официально обнародован 15 мая - он уже вступил в силу,

Законом, в частности, возобновлено проведение:

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плановых выездных документальных проверок;

внеплановых выездных документальных проверок;

невыездных документальных проверок;встречных сверок.

"Таможенные органы обязаны восстановить на неиспользованный срок документальные проверки, встречные сверки, начатые и не завершенные до 24 февраля 2022 года.

При этом, акты (справки) о результатах документальных проверок, встречных сверок, возражения к актам проверок, налоговые уведомления-решения, процедура вручения которых не завершена до 24 февраля 2022 года, направляются (вручаются) до 1 июля 2024 года", - говорится в сообщении.

Также регламентированы критерии для включения предприятий в планы-графики документальных плановых выездных проверок таможенного органа в 2024 году, а именно:

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осуществляющих ввоз на таможенную территорию Украины подакцизных товаров, товаров, подобных тем, в отношении которых применяются особые виды пошлины;

осуществляющих вывоз с таможенной территории Украины товаров, на которые законом установлена вывозная пошлина;

которые оформили таможенные декларации с освобождением от уплаты таможенных платежей, использованием льгот, рассрочкой уплаты таможенных платежей;

в отношении которых у таможенного органа имеется информация о декларировании составляющих таможенной стоимости, определенных настоящим Кодексом, не в полном объеме;

по которым у таможенного органа имеется информация о нарушении правил классификации товаров согласно УКТ ВЭД;

по которым у таможенного органа имеется информация о недостоверном декларировании страны происхождения, что влияет на поступление таможенных платежей в бюджет.

Квартальные планы-графики документальных плановых выездных проверок таможенного органа будут обнародоваться на официальном веб-сайте Гостаможслужбы до 15 числа последнего месяца квартала, предшествующего кварталу, в котором будут проводиться такие документальные плановые выездные проверки, пояснили в ведомстве.

При этом, продлено действие моратория на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства Украины по вопросам таможенного дела в отношении налогоплательщиков:

по вопросам ввоза ими на таможенную территорию Украины товаров, признанных гуманитарной помощью в период действия военного положения;

местонахождением которых являются временно оккупированные территории Украины, зоны боевых действий, а также зоны возможных боевых действий.

Экономическая правда