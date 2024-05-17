АРМА впервые будет продавать с согласия владельца землю, на которой могут построить горнолыжный курорт
Агентство по розыску и менеджменту активов впервые с согласия владельца будет продавать земельные участки на "Прозорро.Продажи".
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
В пресс-службе отметили, что сегодня, 17 мая, работники АРМА в Закарпатской области осмотрели 494 земельных участка, которые с согласия владельца переданы для продажи в АРМА. Ранее, постановлением Высшего антикоррупционного суда на этот актив был наложен арест в рамках уголовного производства.
"Сейчас установлено, что эти земельные участки по своим характеристикам в дальнейшем смогут использоваться для организации горнолыжных курортов и развития туризма в Украине", - сообщили в агентстве.
Напомним:
АРМА обеспечило поступление в госбюджет почти 47,5 млн гривен от продажи карбамидно-аммиачной смеси.