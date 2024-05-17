АРМА впервые будет продавать с согласия владельца землю, на которой могут построить горнолыжный курорт

Агентство по розыску и менеджменту активов впервые с согласия владельца будет продавать земельные участки на "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

В пресс-службе отметили, что сегодня, 17 мая, работники АРМА в Закарпатской области осмотрели 494 земельных участка, которые с согласия владельца переданы для продажи в АРМА. Ранее, постановлением Высшего антикоррупционного суда на этот актив был наложен арест в рамках уголовного производства.

"Сейчас установлено, что эти земельные участки по своим характеристикам в дальнейшем смогут использоваться для организации горнолыжных курортов и развития туризма в Украине", - сообщили в агентстве.

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Напомним:

АРМА обеспечило поступление в госбюджет почти 47,5 млн гривен от продажи карбамидно-аммиачной смеси.