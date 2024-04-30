В Донецкой области из-за обстрела обесточивались две шахты

В Донецкой области в результате обстрела, повредившего воздушную линию облэнерго, были обесточены бытовые потребители и две шахты. В одной из них под землей находились 35 работников – всех вывели на поверхность. Воздушную линию включили в работу, всех потребителей заживили.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Кроме того, в Тернопольской области по технологическим причинам (обрыв проволоки в результате падения дерева) отключалась воздушная линия, обесточивались две подстанции. Поэтому без света оставались бытовые потребители и сельскохозяйственные предприятия. В течение часа всех потребителей заживили. Воздушная линия была выведена в аварийный ремонт.

Также из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня.

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Из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи в утренние часы ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ.

За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Аварийная помощь из соседних стран не привлекалась, отметили в Минэнерго.

Экономическая правда

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