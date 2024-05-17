В Украине в этом году заблокировали 600 сайтов с нелегальными онлайн-казино

С начала 2024 года в Украине заблокировано 600 сайтов, на которых размещались ресурсы нелегальных онлайн-казино.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что правоохранители почти ежедневно осуществляют блокировку сайтов, на которых размещаются ресурсы с нелегальными онлайн-казино.

Кроме того, правоохранительные органы расследуют 450 уголовных производств по фактам незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей.

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По данным Офиса Генпрокурора, с начала года уже заблокировано 600 сайтов, на которых размещаются ресурсы с нелегальными онлайн-казино. Максимальная мера наказания предусматривает штраф в размере 850 тыс. гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"Среди недавно разоблаченных правоохранителями - подпольный зал в элитном жилом комплексе Киева, где изъято более 50 игровых автоматов; сеть подпольных покер-клубов в Киеве, Одессе и Харькове", – говорится в сообщении.

Также учредители и должностные лица одного из банков были уличены правоохранителями в организации нелегального игорного бизнеса. По версии следствия злоумышленники использовали логотипы известных брендов и зеркальные сайты. Банк привлек средства игроков в сумме около 5 млрд грн, которые в дальнейшем легализовали.

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Добавляется, что указом президента от 20 апреля этого года утверждено решение СНБО, дано поручение по усилению борьбы и применения определенных механизмов, направленных на более качественный мониторинг такой деятельности.

Напомним:

Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up (ООО "Укр Гейм Технолоджи") и Vbet (ООО "Вбет Украина") в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований.