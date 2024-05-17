Кабмин выделил 1,5 миллиарда для восстановления Змиевской и Трипольской ТЭС

Кабинет Министров Украины выделил 1,5 млрд грн для восстановления Змиевской теплоэлектростанции в Харьковской области и Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня выделяем 726 млн грн для государственной компании "Центрэнерго", которой принадлежат Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области. Средства для восстановления этих ТЭС будут выделены из резервного фонда государственного бюджета", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

Кроме того, для восстановления этих же критически важных ТЭС Кабмин выделил еще 826 млн грн из фонда ликвидации последствий агрессии.

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"Ожидаем максимальной эффективности в использовании этих средств. Работы должны проводиться максимально быстро", - подчеркнул Шмыгаль.

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Напомним:

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В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

Трипольская ТЭС обеспечивала электроэнергией почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В состав "Центрэнерго" входили три ТЭС, которые, по сути, были всеми активами компании: Трипольская в Киевской области, Змиевская в Харьковской области и Углегорская в Донецкой области.

22 марта 2024 года Змиевская ТЭС была полностью разрушена. 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС. Таким образом, "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Экономическая правда.