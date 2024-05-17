Госкомпании в этом году добудут 15 млрд кубометров газа и 2 млн тонн нефти - "Нафтогаз"

В группе "Нафтогаз" ожидают, что государственные газодобывающие компании в 2024 году добудут около 15 млрд кубометров газа.

Об этом сообщил правление Группы Алексей Чернышов в интервью "Единые новости", передает пресс-служба "Нафтогаза".

По его словам, государственные газодобывающие компании планируют приблизиться к совокупной добыче около 15 млрд кубометров газа. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения и всех потребителей так называемой социальной категории.

Он также добавил, что кроме добычи газа также увеличивается и добыча нефти, которая по итогам года должна составить 2 млн тонн.

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Чернышов добавил, что сейчас в подземных хранилищах хранится более 8 млрд кубометров газа. К началу зимы "Нафтогаз" должен докачать этот объем до 13 млрд кубометров.

Напомним:

В прошлом году "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин, а уже в этом году было запущено еще 7 газовых скважин.

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