Минэнерго просит ЕС увеличить верхний предел на экспорт из-за профицита электроэнергии в Украине

Министерство энергетики учитывая профицит электроэнергии в украинской энергосистеме призывает ЕС увеличить верхний предел на ее экспорт.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Укринформу.

"У нас профицит. И в принципе я пока не вижу каких-то предпосылок для дефицита", - сказал министр о ситуации с генерацией электроэнергии в Украине.

Он отметил, что энергетики в прошлом году провели огромную работу в плане ремонтной кампании, поскольку энергосистема "все же до 50 % подверглась воздействию в результате российских ударов в 2022-2023 годах".

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Кроме этого, плановые ремонты и восстановление сильно поврежденного оборудования продолжаются до сих пор.

"Ранее мы просили европейцев поднять нам верхний предел на импорт электроэнергии, чтобы у нас был резерв на случай действительно критической ситуации в системе. Например, 2022-2023 годы мы проходили с ограничением в 600 МВт, потом в 800 МВт на импорт. Хотя технически мы можем импортировать более 2 ГВт и, соответственно, экспортировать.

Перед этой зимой нам подняли импортный лимит до 1,7 ГВт. А это - почти 2 атомных блока. И это было нашим резервом в дополнение ко всему, что мы делали в стране для наращивания мощностей генерации", - сказал глава Минэнерго.

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Галущенко добавил, что сейчас министерство предлагает европейской стороне поднять верхний предел на экспорт электроэнергии.

"Она у нас была на уровне 400 МВт, а недавно, с 1 марта, она была поднята до 550 МВт. Но нам этого мало. Я постоянно об этом говорю, и на Совете министров энергетики ЕС тоже продвигал этот месседж - дайте нам возможность заработать деньги для ремонта и восстановления", - сказал министр.

Он убежден, что предел на экспорт для Украины будет увеличиваться.

"Да, там есть технические вопросы и желание постепенного подхода. Но важно, что это - взаимовыгодная ситуация: мы продаем электроэнергию, получаем деньги и восстанавливаемся, а европейцы - получают украинскую электроэнергию и экономят на российском газе", - добавил чиновник.

Напоминаем:

В украинской энергосистеме 11 марта снова возник профицит электроэнергии, излишки передавали в Польшу.

Из-за профицита электроэнергии НЭК "Укрэнерго" 10 марта снова применил ограничения генерации из возобновляемой энергетики (ВИЭ) мощностью 2226 МВт.