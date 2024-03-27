Дефицита в энергосистеме нет, вражеские обстрелы повредили линии в двух областях - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме 27 марта нет, накануне уменьшалась нагрузка на объекты ВИЭ и применялись графики отключения в четырех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

26 марта из-за значительных повреждений после обстрела РФ 22 марта и невозможности передать необходимые объемы электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго" применялись почасовые и аварийные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и в пиковые часы в Хмельницкой области.

Импорт э/э после рекордного с начала года показателя в 18 649 МВт-ч во вторник снизился почти на треть - до 12 702 МВт-ч. Экспорта нет четвертый день подряд.

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В аварийный ремонт после обстрелов вышла воздушная линия 110 кВ в Сумской области, но к обесточиванию потребителей это не привело. В то же время из-за обстрелов воздушных линий в Черниговской области за сутки отключено более 400 потребителей в шести населенных пунктах.

Напоминаем:

Энергетики поэтапно восстанавливают энергопитание Харькова. Запитана вся критическая инфраструктура города, появился свет в домах горожан. При этом смягчить графики отключений, что сейчас действуют в Харькове, возможно, удастся на выходных.

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