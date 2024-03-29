В шести областях повреждена энергетическая инфраструктура - Шмыгаль

В результате массированной атаки россиян 29 марта есть повреждения энергетической инфраструктуры в шести областях, в некоторых регионах применены аварийные отключения.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пресс-служба Министерства энергетики.

"Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях. В некоторых регионах применены аварийные отключения", - отметил премьер.

Он также добавил, что Украине нужно больше систем ПВО, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру и защитить население.

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Всего на Днепропетровщине обстреляны объекты тепловой генерации. Также враг нанес удар по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области - есть повреждения оборудования.

В результате ударов по объектам генерации в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях есть повреждения оборудования.

"Обесточились подстанции и, как следствие, – потребители (железная дорога без сбоев в движении поездов, объекты коммунальной сферы, местная промышленность, население)", - добавили в минэнерго.

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Напомним:

Ночью 29 марта российские захватчики во время массированной комбинированной атаки в очередной раз ударили по энергетическим объектам.

В результате массированной комбинированной атаки 29 марта россияне ударили по трем теплоэлектростанциям ДТЭК.