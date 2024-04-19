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В результате обстрелов останавливалась работа вокзала в Днепре

Пятница, 19 апреля 2024, 09:05 - Анастасия Дячкина

Враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Обновлено. По состоянию на 9.35 вокзал Днепра уже возобновил работу.

"Работа вокзала станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего сообщения и пригородные пока не курсируют на станцию Днепр: временно конечными остановками Нижнеднепровск и Горяиново", – сообщили в УЗ.

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Задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:

  • №38 Киев – Запорожье;
  • №80 Львов – Днепр;
  • №120 Киев – Запорожье.

После высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд.

Также в УЗ сообщили, что ранены среди железнодорожников.

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Напомним: 

В Днепре оккупанты попали в жилой дом. Пятиэтажка частично разрушена, там бушует пожар.

Укрзализныця война Днипро
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