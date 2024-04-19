В результате обстрелов останавливалась работа вокзала в Днепре
Враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Обновлено. По состоянию на 9.35 вокзал Днепра уже возобновил работу.
"Работа вокзала станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего сообщения и пригородные пока не курсируют на станцию Днепр: временно конечными остановками Нижнеднепровск и Горяиново", – сообщили в УЗ.
Задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:
- №38 Киев – Запорожье;
- №80 Львов – Днепр;
- №120 Киев – Запорожье.
После высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд.
Также в УЗ сообщили, что ранены среди железнодорожников.
Напомним:
В Днепре оккупанты попали в жилой дом. Пятиэтажка частично разрушена, там бушует пожар.