Украина намерена вернуться к вопросу закупки 40 локомотивов Wabtec у США

Украина снова рассматривает возможность приобретения 40 локомотивов производства концерна Wabtec за кредитные средства "Экспортно-импортного банка США" (Exim Bank).

Об этом сообщили Liga.net в Министерстве инфраструктуры.

Отмечается, что структурирование проекта и подписание соглашений запланировано до конца 2024 года.

В министерстве пояснили, что процентная ставка по указанному займу ожидается не выше, чем те, которые применяются при привлечении средств займов международных финансовых организаций, таких как ЕИБ, ЕБРР и Всемирный банк.

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По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, соглашение открывает двери для сотрудничества Украины и США в сфере частного бизнеса.

EXIM Bank одобрил транзакцию в рамках сделки о покупке 40 локомотивов, сообщила президент и председатель правления US EXIM Bank Рета Джо Льюис. Она добавила, что очень важно, чтобы локомотивы уже прямо сейчас выходили на рельсы и начинали работать.

Напомним:

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В декабре Мининфраструктуры сообщило, что американская компания General Electric в 2020 году поставит "Укрзализныце" еще 40 локомотивов собственного производства.

"Укрзализныця" требует 51,2 миллиарда гривен в течение 6 лет для обновления локомотивного парка, из всех локомотивов УЗ, только 5,3% моложе 25 лет.

Первый ее этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, что составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов - 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии - ЭП) составляет 140 млн долларов с НДС.

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Репортаж с завода General Electric в Пенсильвании, где происходит производство локомотивов для Украины, смотрите по ссылке: Как в США строят "трезубцы" для украинцев. Репортаж с завода General Electric