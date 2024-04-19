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Внаслідок обстрілів призупинена робота вокзалу у Дніпрі

П'ятниця, 19 квітня 2024, 09:05 - Анастасія Дячкіна

Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється. 

Про це повідомили в Укрзалізниці. 

"Робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове", – повідомили в УЗ. 

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

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  • №38 Київ – Запоріжжя;
  • №80 Львів – Дніпро;
  • №120 Київ – Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.

Також в УЗ повідомили, що є поранені серед залізничників.

Нагадаємо: 

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Укрзалізниця війна Дніпро
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