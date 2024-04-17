Укрзализныця обновит пассажирские вагоны и модернизирует пригородные поезда

Укрзализныця продолжает обновлять парк пассажирских вагонов и пригородных поездов. Компания также начинает программу обновления вагонов для перевозки дипломатических делегаций.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В этом году Укрзализныця планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона, а также заказала строительство 66 новых, в том числе 4 для лиц с инвалидностью.

Компания также планирует модернизировать 15 пригородных поездов. Кроме того, железнодорожники до конца 2024 года переоборудовают еще 6 вагонов для нужд медицинской эвакуации и спасения жизней украинских защитников. Всего с начала войны уже сделано 64.

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"Парк дипломатических вагонов также нуждается в обновлении. Поэтому было принято решение не тратиться на закупку новых вагонов, а сосредоточиться на модернизации на собственных производственных мощностях такого подвижного состава", – отметили в УЗ.

Укрзализныця продолжит такое обновление и обеспечение перевозок официальных делегаций (безопасных, политических, дипломатических, бизнесовых), чтобы "Украина, несмотря на войну, поддерживала жизненно необходимые контакты с миром".

Напомним:

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АО "Укрзализныця" начало строительство европейской колеи "Чоп-Ужгород" - один из проектов стратегической программы развития железнодорожной инфраструктуры для интеграции Украины в ЕС.