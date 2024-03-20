УЗ назначила дополнительные поезда Инстерсити на маршруте Киев-Львов на конец марта

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда Интерсити на маршруте Киев - Львов на пиковые даты конца марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Назначаем дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов на пиковые даты конца марта", - говорится в сообщении.

Так, 30 и 31 марта поезд будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:07, с остановкой только по станции Подзамче во Львове в 12:55. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 13:45 и прибывать в Киев в 20:04.

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Билеты будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.