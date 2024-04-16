Энергетики планируют отремонтировать почти 800 подстанций в Киеве до начала отопительного сезона

Энергетики компании "ДТЭК Киевские электросети" до начала отопительного сезона планируют отремонтировать 791 подстанцию различного напряжения.

Об этом сообщил директор компании Денис Бондарь, пишет "Укринформ".

"Как только прошел предыдущий отопительный период - мы уже готовимся к следующему. В этом году мы планируем отремонтировать 791 подстанцию разного класса напряжения, 4,6 тыс. кабельных линий восстановить и включить в работу, отремонтировать 46 км воздушных линий", - заявил он.

Бондарь отметил, что на сегодня основным вызовом для энергетиков является критическое состояние энергосистемы Украины из-за последних российских атак по энергетике.

Реклама:

Напомним:

Украинцам стоит быть готовыми ко всем возможным сценариям весной-летом, из-за российских атак. В частности, держать наготове генераторы и павербанки. В то же время энергетики сделают все возможное, чтобы они не понадобились.

В понедельник, 15 апреля, энергосистеме не хватало электроэнергии для покрытия потребностей с 20 до 22 часов. Из-за этого энергетики привлекли аварийную помощь от операторов энергосистем Польши и Румынии в объеме 800 МВт-ч.

Реклама: