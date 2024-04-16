Енергетики планують відремонтувати майже 800 підстанцій у Києві до початку опалювального сезону

Енергетики компанії "ДТЕК Київські електромережі" до початку опалювального сезону планують відремонтувати 791 підстанцію різної напруги.

Про це повідомив директор компанії Денис Бондар, пише "Укрінформ".

"Як тільки пройшов попередній опалювальний період - ми вже готуємося до наступного. Цьогоріч ми плануємо відремонтувати 791 підстанцію різного класу напрури, 4,6 тис. кабельних ліній відновити і включити в роботу, відремонтувати 46 км повітряних ліній", - заявив він.

Бондар зауважив, що на сьогодні основним викликом для енергетиків є критичний стан енергосистеми України через останні російські атаки по енергетиці.

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Українцям варто бути готовими до всіх можливих сценаріїв навесні-влітку, через російські атаки. Зокрема, тримати напоготові генератори й павербанки. Водночас енергетики зроблять все можливе, щоб вони не знадобилися.

У понеділок, 15 квітня, енергосистемі не вистачало електроенергії для покриття потреб з 20 до 22 години. Через це енергетики залучили аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі та Румунії обсягом 800 МВт-год.