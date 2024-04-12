Галущенко: Варто бути готовими до будь-якого сценарію влітку, підготувати генератори і павербанки

Українцям варто буди готовими до всіх можливих сценаріїв навесні-влітку, через російські атаки. Зокрема, тримати напоготові генератори й павербанки. Водночас енергетики зроблять все можливе, щоб вони не знадобилися.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу "Рада".

Так, міністр енергетики порадив українцям бути готовими до всіх можливих ситуацій у майбутню теплу пору року, бо триває війна.

"Мені це питання часто задавали до початку опалювального сезону (до чого готуватися? - ЕП). Мене тоді питали, чи купувати генератори, чи треба павербанки. І я завжди казав, коли міністр каже: "Всі купуємо генератори", то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторитися, що я тоді казав: так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися. І як показала зима, ми зробили все і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовими до будь-якого сценарію", - пояснив він.

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Нагадаємо:

Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

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Втрата Трипільської ТЕС негативно відобразиться на енергобалансі країни. В пікові години доби Україна матиме менше потужності для покриття потреб у споживанні електроенергії.

Трипільська ТЕС була дуже великим об'єктом, яку неможливо було повністю захистити лише інженерними спорудами. Потрібно було застосувати ще відповідні засоби ППО.