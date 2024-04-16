Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

В Украине из-за непогоды было обесточено около 145 тысяч потребителей, также без света осталась шахта

Вторник, 16 апреля 2024, 11:25 - Анастасия Дячкина
 
фото: минэнерго

Из-за непогоды обесточивалось около 145 тысяч потребителей в Днепропетровской области. В Донецкой области из-за грозы без света осталась шахта – под землей находились 135 рабочих.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Вечером 15 апреля из-за непогоды отключалась высоковольтная линия на Днепропетровщине. Линия оперативно подключена.

Также из-за грозы и шквального ветра отключилось оборудование на высоковольтной подстанции в Кривом Роге, обесточилось 145 тысяч бытовых потребителей, промышленность, частично - инфраструктура города. К вечеру потребители заживлены.

Реклама:

В Днепре на высоковольтной подстанции отключилось оборудование, обесточились бытовые потребители, которых в течение получаса заживили.

Кроме этого, из-за непогоды отключилась воздушная линия в Донецкой области, обесточились бытовые потребители и шахта (135 работников вывели на поверхность).

Также из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня.

Реклама:

В вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии и Польши.

В течение суток Черниговщина подверглась обстрелам. Обесточены воздушные линии, отключены 2,5 тысячи потребителей в 19 населенных пунктах.

Напомним:

14 апреля из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня.

Минэнергетики электроэнергия энергетика
Реклама:
Материалы по теме
Еврокомиссар по энергетике призвала ENTSO-E разрешить увеличение импорта электроэнергии в Украину 15 апреля 2024, 20:14
В Харьковской области применяют графики отключений электроэнергии – Минэнерго 15 апреля 2024, 10:48
Отключения электроэнергии применяют в Харьковской и Днепропетровской областях 13 апреля 2024, 11:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте