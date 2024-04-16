В Украине из-за непогоды было обесточено около 145 тысяч потребителей, также без света осталась шахта

фото: минэнерго

Из-за непогоды обесточивалось около 145 тысяч потребителей в Днепропетровской области. В Донецкой области из-за грозы без света осталась шахта – под землей находились 135 рабочих.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Вечером 15 апреля из-за непогоды отключалась высоковольтная линия на Днепропетровщине. Линия оперативно подключена.

Также из-за грозы и шквального ветра отключилось оборудование на высоковольтной подстанции в Кривом Роге, обесточилось 145 тысяч бытовых потребителей, промышленность, частично - инфраструктура города. К вечеру потребители заживлены.

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В Днепре на высоковольтной подстанции отключилось оборудование, обесточились бытовые потребители, которых в течение получаса заживили.

Кроме этого, из-за непогоды отключилась воздушная линия в Донецкой области, обесточились бытовые потребители и шахта (135 работников вывели на поверхность).

Также из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня.

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В вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии и Польши.

В течение суток Черниговщина подверглась обстрелам. Обесточены воздушные линии, отключены 2,5 тысячи потребителей в 19 населенных пунктах.

Напомним:

14 апреля из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня.